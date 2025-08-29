Paternò, fuga di gas questa mattina in via Santa Caterina dopo l’urto di un’auto contro una colonnina: strada chiusa per ore

Paternò, 29 agosto 2025 – Momenti di forte apprensione questa mattina a Paternò per una fuga di gas segnalata tra via Nino Bixio e via Santa Caterina, a pochi passi da Piazza Santa Barbara, una delle...

Paternò, 29 agosto 2025 – Momenti di forte apprensione questa mattina a Paternò per una fuga di gas segnalata tra via Nino Bixio e via Santa Caterina, a pochi passi da Piazza Santa Barbara, una delle zone più densamente abitate della città.

Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l’incidente sarebbe stata un’automobile in transito che, urtando accidentalmente una colonnina del gas, l’avrebbe danneggiata causando la fuoriuscita del combustibile.

Immediata la reazione dei residenti, che poco prima delle ore 12 hanno percepito un forte odore sospetto nell’aria e dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, insieme ai tecnici della ditta che gestisce il servizio, i quali hanno avviato gli scavi mirati per individuare con precisione il punto della perdita e procedere alla messa in sicurezza dell’impianto.

La Polizia Municipale ha disposto la chiusura al traffico di via Santa Caterina, nel tratto compreso tra Piazza Santa Barbara e Piazza Diaz, presidiando l’area e bloccando gli accessi. La strada è rimasta interdetta in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, con inevitabili disagi alla circolazione e deviazioni obbligatorie nelle vie limitrofe.

Fortunatamente non si è reso necessario evacuare le abitazioni della zona e non si sono registrati feriti. Solo al termine delle operazioni di verifica e di ripristino la viabilità potrà tornare alla normalità.

L’episodio, pur essendosi concluso senza conseguenze gravi, ha comunque generato timore tra i residenti e conferma l’importanza della tempestività degli interventi di emergenza in situazioni potenzialmente pericolose come questa.