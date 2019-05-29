PATERNÒ: FUGA DI GAS VIA CIRCUMVALAZIONE, STRADA CHIUSA
A cura di Redazione
29 maggio 2019 22:13
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via circumvallazione esattamente nei pressi del semaforo di via Vittorio Emanuele.
L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 21, per una fuga di gas.
I vigili del fuoco hanno interdetto la circolazione per precauzione, in attesa che i tecnici intervengono per riparare il guasto.
In aggiornamento.