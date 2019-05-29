95047

PATERNÒ: FUGA DI GAS VIA CIRCUMVALAZIONE, STRADA CHIUSA

FLASHIntervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via circumvallazione esattamente nei pressi del semaforo di via Vittorio Emanuele.L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 21, p...

29 maggio 2019 22:13
PATERNÒ: FUGA DI GAS VIA CIRCUMVALAZIONE, STRADA CHIUSA -
FLASH

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via circumvallazione esattamente nei pressi del semaforo di via Vittorio Emanuele.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 21, per una fuga di gas.

I vigili del fuoco hanno interdetto la circolazione per precauzione, in attesa che i tecnici intervengono per riparare il guasto.

In aggiornamento.

