PATERNÒ FUGA GAS IN VIA BARATTA. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

AGGIORNAMENTO ORE 18.00È stata riaperta attorno alle 18.00 la via Baratta a Paternò, che era stata chiusa per una fuga di gas. I tecnici incaricati insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ad...

AGGIORNAMENTO ORE 18.00

È stata riaperta attorno alle 18.00 la via Baratta a Paternò, che era stata chiusa per una fuga di gas. I tecnici incaricati insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano che sono intervenuti sul posto hanno ripristinato e messo in sicurezza la situazione.

+++FLASH

Intervento in corso dei vigili del fuoco via Baratta a Paternò.

L’ allarme è scattato intorno alle ore 17.00 di oggi 29 Aprile 2022, per una fuga di gas, prontamente segnalata da alcuni cittadini che hanno provveduto a contattare i vigili del fuoco.

L’intervento è stato immediato e la squadra si è messa all’opera per individuare la perdita in collaborazione con i tecnici del gas che attraverso delle particolari attrezzature, stanno verificando la zona da dove proviene l’eventuale perdita.

Al momento che scriviamo la strada è bloccata per consentire le operazioni di controllo in totale sicurezza che sta causando ripercussioni sul traffico cittadino.

In aggiornamento