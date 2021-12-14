PATERNÒ FUGA GAS IN VIA VESPUCCI. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHIntervento in corso dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via Amerigo Vespucci a Paternò.L' allarme è scattato intorno alle ore 20, di oggi 14 dicembre 2021, per una fuga di gas, p...

FLASH

Intervento in corso dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via Amerigo Vespucci a Paternò.

L' allarme è scattato intorno alle ore 20, di oggi 14 dicembre 2021, per una fuga di gas, prontamente segnalata da alcuni cittadini che hanno provveduto a contattare i vigili del fuoco.

L'intervento è stato immediato e la squadra si è messa all'opera per individuare la perdita in collaborazione con i tecnici del gas che attraverso delle particolari attrezzature, stanno verificando la zona da dove proviene l'eventuale perdita.

In aggiornamento