95047

PATERNÒ FUGA GAS IN VIA VESPUCCI. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHIntervento in corso dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via Amerigo Vespucci a Paternò.L' allarme è scattato intorno alle ore 20, di oggi 14 dicembre 2021, per una fuga di gas, p...

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2021 21:02
PATERNÒ FUGA GAS IN VIA VESPUCCI. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO -
Cronaca
Condividi

FLASH

Intervento in corso dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via Amerigo Vespucci a Paternò.

L' allarme è scattato intorno alle ore 20, di oggi 14 dicembre 2021, per una fuga di gas, prontamente segnalata da alcuni cittadini che hanno provveduto a contattare i vigili del fuoco.

L'intervento è stato immediato e la squadra si è messa all'opera per individuare la perdita in collaborazione con i tecnici del gas che attraverso delle particolari attrezzature, stanno verificando la zona da dove proviene l'eventuale perdita.

In aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047