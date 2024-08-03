PATERNO'. FUMO NERO SU "CIAPPE BIANCHE": INCENDIO TRA I RIFIUTI NEL VILLAGGIO DI BARACCHE

03 agosto 2024 - Un vasto incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi nel villaggio di baracche situato nella zona “Ciappe Bianche”. L'area, abitata da molti extracomunitari che vivono in alloggi...

03 agosto 2024 - Un vasto incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi nel villaggio di baracche situato nella zona “Ciappe Bianche”. L'area, abitata da molti extracomunitari che vivono in alloggi di fortuna privi di servizi sanitari, è stata colpita da un rogo che ha coinvolto una catasta di rifiuti e pneumatici.

La colonna di fumo nero che si è alzata in cielo era ben visibile da una notevole distanza, destando preoccupazione tra gli abitanti e nelle zone circostanti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Il loro intervento è stato fondamentale per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente