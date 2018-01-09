Paternò: A fuoco stufa e un lampione, rischioso intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Le foto

Ancora pochi attimi, e l'incendio di una stufa elettrica posta in una abitazione di piazza Regina Elena, poteva diventare un

Ancora pochi attimi, e l'incendio di una stufa a gas posta in una abitazione di piazza Regina Elena, poteva diventare una tragedia. Infatti il celere intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, ha evitato lo scoppio del contenitore, che avrebbe causato diversi danni. Il tutto è avvenuto intorno alle 17, con il gas sprigionato da qualche perdita che ha preso fuoco. La bombola ha iniziato a surriscaldarsi, e all'arrivo dei pompieri era arrossata e in procinto di scoppiare.

Subito è stata messa in sicurezza, evitando lo scoppio con grande sprezzo del pericolo e molto rischio. Poi l'intervento ha permesso di fare tornare tutto alla normalità, non senza un pò di paura fra i residenti. Gli stessi pompieri, poco dopo, sono dovuti intervenire per l'incendio di un lampione in via Duca degli Abruzzi. Subito spento e lasciato nelle mani dei tecnici della pubblica illuminazione.

Ai vigili del fuoco, e al loro spesso oscuro e rischioso lavoro, vanno i nostri ringraziamenti per il grande servizio che quotidianamente svolgono a favore della comunità.

