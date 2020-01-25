95047

PATERNÒ: FUORISTRADA SI RIBALTA NELLA NOTTE, FERITI

Incidente autonomo questa notte intorno alle ore 03, nei pressi di Pietralonga in territorio di Paternò.Per cause non note, un Nissan Terrano si è ribaltato su un fianco con all'interno quattro person...

A cura di Redazione Redazione
25 gennaio 2020 07:12
PATERNÒ: FUORISTRADA SI RIBALTA NELLA NOTTE, FERITI -
Cronaca
Condividi

Incidente autonomo questa notte intorno alle ore 03, nei pressi di Pietralonga in territorio di Paternò.

Per cause non note, un Nissan Terrano si è ribaltato su un fianco con all'interno quattro persone.

Secondo le prime informazioni,  le quattro persone non avrebbero riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese, per i primi soccorsi e mettere in sicurezza il mezzo.

IN AGGIORNAMENTO

  • PATERNÒ: FUORISTRADA SI RIBALTA NELLA NOTTE, FERITI
    PATERNÒ: FUORISTRADA SI RIBALTA NELLA NOTTE, FERITI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047