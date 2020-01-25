PATERNÒ: FUORISTRADA SI RIBALTA NELLA NOTTE, FERITI
A cura di Redazione
25 gennaio 2020 07:12
Incidente autonomo questa notte intorno alle ore 03, nei pressi di Pietralonga in territorio di Paternò.
Per cause non note, un Nissan Terrano si è ribaltato su un fianco con all'interno quattro persone.
Secondo le prime informazioni, le quattro persone non avrebbero riportato ferite gravi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese, per i primi soccorsi e mettere in sicurezza il mezzo.
IN AGGIORNAMENTO
