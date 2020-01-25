PATERNÒ: FUORISTRADA SI RIBALTA NELLA NOTTE, QUATTRO FERITI
Incidente autonomo questa notte intorno alle ore 03, nei pressi di Pietralonga in territorio di Paternò.
Un Nissan Terrano con a bordo quattro giovani si è improvvisamente ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare mentre il mezzo stava procedendo lungo una strada di campagna.
Sul luogo dell’incidente si sono presentati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a soccorrere le persone che si trovavano all’interno del fuoristrada.
Per loro, fortunatamente, non ci sarebbero state conseguenze gravi.
Tanta paura e qualche lieve contusione alla luce di un incidente la cui dinamica è ancora da comprendere a pieno.