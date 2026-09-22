Paternò, furgone in fiamme nella notte in piazza Nino La Russa: indagano i Carabinieri

Il mezzo, utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli, era parcheggiato in piazza. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero altri veicoli.

PATERNÒ – Incendio nella notte a Paternò. Intorno alle ore 4:00, un furgone parcheggiato in piazza Nino La Russa è stato interessato da un rogo che in pochi minuti ha avvolto il mezzo.

Il veicolo, utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli, si trovava in sosta quando sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area.

L’intervento dei pompieri è stato particolarmente importante anche per evitare che il fuoco potesse propagarsi agli altri mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze, scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi.

In piazza sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno effettuato i primi accertamenti per cercare di ricostruire quanto accaduto e stabilire l’origine dell’incendio.

Al momento le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Gli accertamenti dovranno stabilire se l’incendio possa essere stato provocato da un problema tecnico oppure se possa esserci un’altra origine. Al momento, dunque, non viene esclusa alcuna ipotesi.

Saranno le verifiche delle prossime ore a fornire ulteriori elementi utili per chiarire la dinamica dell’episodio.