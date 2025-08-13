Paternò – Furti di pietra lavica davanti San Francesco alla Collina: “Ogni giorno sparisce un pezzo”

PATERNO’ – Un grave episodio di vandalismo e furto sta interessando in questi giorni l’area antistante la chiesa di San Francesco alla Collina, uno dei luoghi più conosciuti e frequentati della città....

Secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione, da alcuni giorni ignoti stanno asportando sistematicamente porzioni della pavimentazione in pietra lavica, danneggiando così un tratto di grande valore storico e urbanistico.

Il fenomeno, a quanto pare, si ripete con cadenza quotidiana: “Ogni mattina ne manca un pezzo” denuncia il cittadino che ha inviato la segnalazione, accompagnata da foto scattate in questi giorni. “Oggi ne mancavano altri pezzi, ecco le foto” aggiunge, sottolineando come la situazione sia in rapida evoluzione e come l’area rischi di peggiorare giorno dopo giorno.

Oltre al danno estetico e culturale, la rimozione delle lastre di pietra lavica rappresenta anche un serio pericolo per l’incolumità dei passanti e per la sicurezza dei mezzi, in particolare auto e motocicli a due ruote, che potrebbero subire danni o causare incidenti a causa delle irregolarità del manto stradale. La zona, infatti, è quotidianamente percorsa sia da pedoni che da veicoli, aumentando così i rischi.

Il timore è che il problema possa peggiorare nei prossimi giorni se non verranno presi provvedimenti urgenti. “Magari mettendo un articolo, i ladri smetteranno — speriamo”, è l’appello del segnalante, che chiede interventi concreti.

Al momento non si conoscono i responsabili dei furti, ma il caso solleva ancora una volta la questione della tutela del patrimonio urbano e della necessità di controlli più serrati nelle zone centrali della città, per prevenire danni e salvaguardare la sicurezza di tutti.

NOTA INVIATACI DAL COMUNE:

Il Comune di Paternò condanna con fermezza il furto delle storiche basole di pietra lavica dall’ex convento S. Francesco alla Collina, definendo l’atto un grave oltraggio alla storia e all’identità cittadina. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti per individuare i responsabili. L’Amministrazione invita la cittadinanza a collaborare fornendo informazioni utili e ha già avviato le procedure per il ripristino delle pietre sottratte.

(Foto inviate dal segnalante)