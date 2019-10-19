PATERNÒ: FURTI IN ABITAZIONI IN VIA SAVUTO

Ci giunge la segnalazione di alcuni furti avvenuti in alcune abitazioni di via Savuto a Paternò.Almeno due i casi accertati, in abitazioni private, con i furti scoperti in mattinata. Non si conoscono...

Ci giunge la segnalazione di alcuni furti avvenuti in alcune abitazioni di via Savuto a Paternò.

Almeno due i casi accertati, in abitazioni private, con i furti scoperti in mattinata. Non si conoscono molti particolari, e nemmeno se i reati siano avvenuti durante la notte, in mattinata o nei giorni precedenti, di sicuro c'è che i proprietari si sono accorti dei furti stamattina, ed hanno subito chiamato i carabinieri che hanno inviato una pattuglia sul posto.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Paternò.

Chiunque avesse visto movimenti e gesti sospetti, segnalarlo alle forze dell'ordine