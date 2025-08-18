Paternò, furti notturni in via Vittorio Emanuele: tentato scasso alle auto, colpiti due esercizi commerciali

PATERNO’ – Due furti sono stati registrati nella notte tra sabato e domenica lungo via Vittorio Emanuele, la principale arteria cittadina. Ignoti hanno tentato di scassinare alcune auto parcheggiate i...

Diversa la sorte per due attività commerciali, dove invece sono riusciti a introdursi portando via un bottino di scarso valore ma provocando danni rilevanti alle strutture.

Secondo quanto emerso, a entrare in azione sarebbero stati due giovani, probabilmente del posto, che nelle ore notturne – tra le 3:00 e le 4:30 – si aggirano a piedi nella zona prendendo di mira veicoli e negozi.

Le telecamere di sorveglianza presenti nell’area potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per risalire ai responsabili e stanno intensificando i controlli notturni lungo l’arteria principale.

Nel frattempo, si raccomanda alla cittadinanza di non lasciare oggetti di valore all’interno delle auto, di assicurarsi della chiusura di porte e finestre delle attività e di segnalare tempestivamente eventuali movimenti sospetti.