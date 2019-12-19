PATERNO': FURTO IN UN BAR, SCASSINATA SARACINESCA
Ladri in azione, nella notte, in un bar di Via Circumvallazione, zona Cristo Re.Ignoti, infatti, dopo aver scassinato la saracinesca si sono introdotti nell'esercizio commerciale, per mettere a segno...
A cura di Redazione
19 dicembre 2019 09:23
Ladri in azione, nella notte, in un bar di Via Circumvallazione, zona Cristo Re.
Ignoti, infatti, dopo aver scassinato la saracinesca si sono introdotti nell'esercizio commerciale, per mettere a segno un furto,
Al momento non si hanno molti particolari, né si conosce l'entità del bottino.
Sulla vicenda Indagano i carabinieri di Paternò, per cercare di risalire all'identità dei malviventi che, ad ogni modo, hanno arrecato un brutto danno economico ai titolari per via dello scasso.