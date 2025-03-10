PATERNÒ: FURTO NEL DEPOSITO DEL VERDE, DANNO PER 30 MILA EURO, INDAGINI IN CORSO

La notte tra il 3 e il 4 marzo, un colpo ha colpito il deposito dell’Ufficio Manutentivo al Verde di Paternò, situato in piazzale Civiltà del Lavoro. Un furto che ha provocato un danno economico stima...

La notte tra il 3 e il 4 marzo, un colpo ha colpito il deposito dell’Ufficio Manutentivo al Verde di Paternò, situato in piazzale Civiltà del Lavoro.

Un furto che ha provocato un danno economico stimato tra i 20 e i 30 mila euro, ma che ha avuto un impatto ancora più grave sulla collettività, poiché ha costretto alla sospensione dei lavori di manutenzione del verde pubblico in città.

I ladri, approfittando delle ore notturne, sono riusciti ad entrare nel deposito e trafugare numerose attrezzature professionali destinate alla cura degli spazi verdi.

Il bottino include motoseghe, decespugliatori, attrezzi per la potatura e altre macchine indispensabili per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

Le autorità competenti, in particolare i Vigili Urbani, hanno avviato tempestivamente le indagini per identificare i responsabili del furto.

Gli agenti stanno attualmente visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere elementi utili e risalire ai ladri.

Il danno non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche l’impossibilità di proseguire con i lavori di manutenzione del verde, un servizio fondamentale per la cura degli spazi pubblici e per il decoro della città. La sospensione delle operazioni potrebbe comportare disagi per i residenti e un peggioramento delle condizioni delle aree verdi, che da tempo richiedono attenzione e interventi di cura.