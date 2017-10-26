PATERNO': GATTINO SALVATO DAI VVF

Un gattino caduto da un palazzo in via Sciarelle, è stato salvato da una squadra di vigili del fuoco del locale Distaccamento.Il povero animale, ieri sera verso le 18,30, è andato a finire sul tetto p...

Un gattino caduto da un palazzo in via Sciarelle, è stato salvato da una squadra di vigili del fuoco del locale Distaccamento.

Il povero animale, ieri sera verso le 18,30, è andato a finire sul tetto pericolante di un immobile adiacente. I pompieri sono saliti sul tetto, recuperando il gattino e riportandolo in salvo.

Come sempre, i vigili del fuoco sono semprein prima linea per qualsiasi necessità. A loro va il nostro plauso e ringraziamento per il lavoro che svolgono.