PATERNO': GATTINO SALVATO DAI VVF
A cura di Redazione
26 ottobre 2017 08:24
Un gattino caduto da un palazzo in via Sciarelle, è stato salvato da una squadra di vigili del fuoco del locale Distaccamento.
Il povero animale, ieri sera verso le 18,30, è andato a finire sul tetto pericolante di un immobile adiacente. I pompieri sono saliti sul tetto, recuperando il gattino e riportandolo in salvo.
Come sempre, i vigili del fuoco sono semprein prima linea per qualsiasi necessità. A loro va il nostro plauso e ringraziamento per il lavoro che svolgono.
