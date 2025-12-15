Paternò, gesto di cuore dei bimbi de “La Didattica”, donati giochi alla Caritas

Ieri i, presso La Didattica di via Baratta a Paternò, i bambini della sezione 5 anni hanno vissuto una giornata speciale dedicata alla solidarietà.Le insegnanti hanno spiegato ai piccoli cosa signific...

Ieri i, presso La Didattica di via Baratta a Paternò, i bambini della sezione 5 anni hanno vissuto una giornata speciale dedicata alla solidarietà.

Le insegnanti hanno spiegato ai piccoli cosa significa non avere ciò che per loro è normale: un pasto caldo, vestiti adeguati o un regalo sotto l’albero. Una riflessione semplice ma importante, fatta con parole adatte alla loro età.

Per il secondo anno consecutivo la scuola ha collaborato con la Caritas di Paternò. Ogni bambino ha scelto uno dei propri giochi preferiti, lo ha impacchettato e consegnato ai volontari, che lo distribuiranno alle famiglie più bisognose.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo: i bambini hanno mostrato curiosità, sensibilità ed empatia.

Tra i messaggi arrivati alla scuola, quello di Giuliana, mamma di una bimba della sezione 5 anni, che racconta:

“Mia figlia è tornata a casa molto colpita. Ha fatto tante domande e ha capito il valore del donare. È stata un’iniziativa bellissima, capace di trasmettere ai bambini empatia, condivisione e attenzione verso chi ha meno.”

La scuola ringrazia tutte le famiglie per la collaborazione e il sostegno dimostrati.

Anche 95047 sostiene e valorizza queste belle iniziative, che aiutano a diffondere nella comunità valori di solidarietà e condivisione.

Un piccolo gesto che ha permesso di regalare un sorriso a tanti bambini.