PATERNO': GETTA RIFIUTI CON UN SACCO NERO IN PIENO CENTRO: MULTATO

Un uomo è stato multato per aver abbandonato il rifiuto non differenziato ed aver utilizzato un sacco nero non trasparente.E’ accaduto a Paternò, nella centralissima via Vittorio Emanuele.Ad immortala...

Un uomo è stato multato per aver abbandonato il rifiuto non differenziato ed aver utilizzato un sacco nero non trasparente.

E’ accaduto a Paternò, nella centralissima via Vittorio Emanuele.

Ad immortalarlo sono state le telecamere presenti sul territorio e pubblicate sul social nella pagina del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dall'ispettore Rizzo ed Ispettore Basso e dall'assessore all'Ecologia Luigi Gulisano

Per lui è scattata una multa di €. 600, Euro 300 per abbandono dfel rifiuto non differenziato ed 300 per utilizzo del sacco nero

L’accusa è quella di aver violato l’ordinanza che vieta il conferimento della spazzatura nei classici sacchi neri (o colorati), permettendo solo “sacchi trasparenti per il conferimento di plastica e metalli e per la frazione indifferenziata/secco residuo”e non aver differenziato il rifiuto.