PATERNO': Giorgia Catena campionessa Italiana Taekwondo cinture nere

PATERNO': Giorgia Catena campionessa italiana cinture nere
Giorgia Catena, 12enne paternese,atleta del Maestro Tony Marletta e praticante Taekwondo da appena tre anni,vince la medaglia d'oro alla Coppa Italia cinture nere del taekwondo.
Catena dopo aver conquistato il il posto da titolare nella squadra Sicilia,Lunedì 4 Giugno a Roma nella cornice del foro italico si laurea CAMPIONESSA ITALIANA CINTURE NERE ,nella categoria Cadetti -37 kg, superando di netto nelle fasi eliminatorie l’atleta Giulia Benvenuto - Liguria 32 a 12 per gap point (superiorità di 20 punti), semifinale Flavia Macchione - Lazio 34 a 13,anche questo incontro per superiorità.
In finale l’atleta di Marletta incontra Houda Hamroudi rappresentante della Toscana che a sua volta sarà con un netto
19 a 4,diventando così la prima storica Campionessa italiana Cinture nere di Catania e provincia.
Il Maestro Tony Marletta si ritiene più che soddisfatto del lavoro svolto in questi anni e torna da Roma con grandi soddisfazioni e ottime prospettive per il futuro dopo i recenti risultati agonistici della nuova generazione di piccoli atleti frequentante il Centro Taekwondo Marletta.