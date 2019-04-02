PATERNO': GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO ALLA DON MILANI

L' Istituto Comprensivo Don Milani di Paterno' ha voluto sensibilizzare , per LA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL 'AUTISMO, attraverso una serie d'iniziative programmate per l'intera giorna...

L' Istituto Comprensivo Don Milani di Paterno' ha voluto sensibilizzare , per LA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL 'AUTISMO, attraverso una serie d'iniziative programmate per l'intera giornata a questa problematica sempre più presente anche nella nostra realtà scolastica.

Grazie all'efficace coordinamento delle referenti del sostegno per l'Istituto, le docenti Brigitte Tornambe' e Carmela Sapia , la mattinata si e' svolta tra laboratori d'artigianato, curati dall'associazione onlus ENOSIS,per alcune classi della scuola dell'Infanzia e Primaria e la visione del film-documentario sull'autismo LIFE ANIMATED per alcune classi della scuola media,concludendosi infine entusiasticamente con il lancio nel cielo di Paterno' di 100 palloncini blu (colore simbolo dell'autismo) distribuiti nei tre plessi alle ore 12:00.

Il pomeriggio e' stato interamente dedicato alla conferenza che si e' svolta nell'affollato auditorium di Paterno' tra docenti della scuola e non,genitori e assistenti alla comunicazione.

Alla presenza anche del Sindaco Naso e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Chirieleson, i relatori(dott. Sinatra ,dott.ssa Spampinato,avv.Benicasa ,dott.ssa Quatronchi e la signora Tomaselli) hanno parlato di sintomi, nuove terapie e di diritti.