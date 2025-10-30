Paternò, giorni dei Defunti: orari straordinari dei cimiteri e viabilità modificata. Ecco cosa sapere

PATERNÒ – In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune comunica orari e disposizioni straordinarie per l’accesso ai cimiteri cittadini e la regolamentazione della viabilità nei giorni di sabat...

PATERNÒ – In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune comunica orari e disposizioni straordinarie per l’accesso ai cimiteri cittadini e la regolamentazione della viabilità nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025.

Orari di apertura dei cimiteri

I cimiteri di via Balatelle e il Monumentale sulla collina storica saranno aperti al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Una fascia oraria ampia che consentirà ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari in un clima di raccoglimento e rispetto.

L’amministrazione invita la cittadinanza a mantenere un comportamento decoroso, nel pieno rispetto del luogo e della ricorrenza.

Viabilità e modifiche al traffico

Per agevolare l’afflusso dei visitatori e garantire una gestione ordinata della circolazione, sono previste temporanee modifiche al traffico nelle zone limitrofe ai due cimiteri.

Cimitero Monumentale – Collina storica

Dalle ore 7:00 alle ore 18:00 sarà istituito un senso unico lungo il seguente percorso:

via P.B. Virgillito

via Degli Svevi

tratto di via Degli Svevi vicino all’ex convento di San Francesco

via Dei Normanni

via Moncada

via Carmine

Piazza S. Barbara

Divieto di sosta con rimozione coatta su:

via Carmine

Piazza S. Barbara

slargo adiacente via Carmine

aree laterali tra via Carmine e via P.V. Bonaccorsi

Nuovo Cimitero – via Balatelle

Dalle ore 7:00 alle ore 18:00 sarà istituita una rotatoria interna all’area parcheggio del cimitero, con circolazione antioraria.

I veicoli provenienti da:

Piazza Carlo Alberto

via Scala Vecchia

direzione opposta di via Balatelle

dovranno entrare nel parcheggio, costeggiare il muro del cimitero, uscire su via Sella e rientrare su via Balatelle.

Divieti:

vietata la svolta a sinistra verso Piazza Carlo Alberto e via Scala Vecchia

obbligo di svolta a destra verso S.P. 135 e via Michelangelo Buonarroti

divieto di sosta con rimozione sul lato sinistro di via Balatelle (civico 63 – via Sella)

Deroghe e controlli

La Polizia Municipale sarà presente in zona per garantire la corretta esecuzione delle misure, con possibilità di deroga in caso di necessità. Esclusi dai divieti mezzi di soccorso, forze dell’ordine e servizi pubblici.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Il Comune invita a rispettare scrupolosamente la segnaletica e i divieti per evitare disagi e favorire un ordinato svolgimento delle visite.

Giornate di forte tradizione per la comunità paternese, all’insegna della memoria e del raccoglimento.