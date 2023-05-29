PATERNO'. GIORNO 31 MAGGIO 203 SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN VIA VITTORIO EMANUELE ALTA, PER I LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.83/2023 è sospesa, dalle ore 1,00 di giorno 31.05.2023, ma comunque fino a conclusione degli interventi di scerbamento , spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolar...

A cura di Redazione 29 maggio 2023 10:04

Condividi