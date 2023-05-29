PATERNO'. GIORNO 31 MAGGIO 203 SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN VIA VITTORIO EMANUELE ALTA, PER I LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.83/2023 è sospesa, dalle ore 1,00 di giorno 31.05.2023, ma comunque fino a conclusione degli interventi di scerbamento , spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Vittorio Emanuele, ambedue le carreggiate, dalla rotatoria con il Corso Italia fino al bar chiosco, compreso il tratto antistante l’ex Albergo Sicilia e Villa Comunale.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.