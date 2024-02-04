PATERNÒ. GIOVANE ACCOLTELLATO E UCCISO IN GIOVANNI VERGA

AGGIORNAMENTOTragico aggiornamento del gravissimo fatto di cronaca che accaduto oggi 04 Febbraio 2024 intorno alle ore 12.30 in Via Giovanni Verga Paternò.Inutili sono stati i soccorsi troppo gravi l...

Tragico aggiornamento del gravissimo fatto di cronaca che accaduto oggi 04 Febbraio 2024 intorno alle ore 12.30 in Via Giovanni Verga Paternò.

Inutili sono stati i soccorsi troppo gravi le ferite riportate dal giovane 25 enne marocchino che è morto.

Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi ed avviare le indagini per trovare l’autore del gravissimo gesto.

La strada è chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.

Non si tralascia nessun particolare e si cerca di capire se le telecamere della zona, possano aver filmato qualcosa.

Gravissimo episodio di violenza, poco fa in via Verga a Paternò.

Un immigrato, probabilmente di origine marocchina, è stato secondo le primissime informazioni accoltellato in mezzo alla strada e lasciato a terra.

Immediato l’intervento del 118, allertato da dei passanti che hanno notato l’uomo a terra, che al momento è ancora sul posto e sta effettuando le manovre rianimatorie.

L’uomo è molto grave e in serio pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, che stanno indagando per capire cosa sia avvenuto.

Non si conosce ancora l’autore del tragico gesto ne le motivazioni che lo hanno generato.