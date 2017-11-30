Una ragazza è stata investita da un auto, poco fa, nella centralissima via G.B. Nicolosi.Da una prima ricostruzione sembra che la giovane, forse distratta, non si sia accorta di una vettura che soprag...

Una ragazza è stata investita da un auto, poco fa, nella centralissima via G.B. Nicolosi.

Da una prima ricostruzione sembra che la giovane, forse distratta, non si sia accorta di una vettura che sopraggiungeva da Piazza Regina Margherita.

La giovane è stata centrata in pieno e scaraventata a terra. Per fortuna senza gravissime conseguenze. Poi i soccorsi con una lunga attesa per aspettare l'ambulanza del 118 proveniente da Adrano, perché quelle più vicine erano tutte impegnate. La giovane ha avuto delle crisi, forse a causa dei nervi, ma era comunque cosciente. Poi, dopo l'arrivo dell'ambulanza, è stata trasportata al locale nosocomio per approfonditi accertamenti.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale, a cercare di liberare le strade da un traffico andato in tilt a causa dell'incidente.

PATERNÒ, GIOVANE INVESTITA IN VIA G.B. NICOLOSI

PATERNÒ, GIOVANE INVESTITA IN VIA G.B. NICOLOSI

PATERNÒ, GIOVANE INVESTITA IN VIA G.B. NICOLOSI