Paternò, giovedì 11 dicembre l’Ottava di Santa Barbara: per la prima volta nella storia usciranno anche le varette insieme alla Santa

PATERNO’ – Giovedì 11 dicembre la città si prepara a vivere l’emozione dell’Ottava dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, un appuntamento attesissimo che quest’anno sarà segnato da un evento storico.

Per la prima volta nella storia della festa, le “varette” usciranno insieme al Simulacro di Santa Barbara, un fatto mai accaduto prima e che rende l’edizione 2025 ancora più significativa per i devoti.

Una decisione che ha già acceso entusiasmo, curiosità e una profonda partecipazione da parte della comunità paternese, pronta ad assistere a un momento che entrerà negli annali della tradizione locale.

Il programma completo dell’Ottava – Giovedì 11 dicembre

Ore 08:00

Spari di bombe al Castello Normanno e suono festoso delle campane.

Ore 09:00

• Svelata del venerato Simulacro di Santa Barbara e Santa Messa. Le Sacre Reliquie resteranno esposte per l’intera giornata alla venerazione dei fedeli.

Ore 10:30

Santa Messa.

Ore 18:00

Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 18:30

Santo Rosario e coroncina di lode alla Patrona.

Ore 19:00

Solenne Pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Giovanni Accolla , Arcivescovo di Messina

A seguire:

• Processione in Piazza Santa Barbara con le Reliquie e il Simulacro della Patrona.

• Uscita storica delle varette insieme a Santa Barbara.

• Atto di affidamento, benedizione della città e spettacolo pirotecnico che quest'anno è stato offerto dai rettori dei Cerei.

In chiesa, al canto delle litanie, avverrà la riposizione del Simulacro nella sua cameretta.