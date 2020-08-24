PATERNO': GIOVEDÌ 27 PREVISTO IL SORTEGGIO DEGLI SCRUTATORI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI SETTEMBRE

In seguito alla Convocazione per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 dei comizi per lo svolgimento Referendum Costituzionale: ”Approvate il testo della legge costituzionale concernente...

In seguito alla Convocazione per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 dei comizi per lo svolgimento Referendum Costituzionale: ”Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, il Sindaco di Paternò rende noto che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 27 agosto 2020, alle ore 12,00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette.