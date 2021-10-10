PATERNÒ, GIRAVA CON LA MERCE RUBATA E SENZA BRACCIALETTO: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, hanno arrestato un 18enne del pos...

Lo scorso 30 settembre il giovane era stato bloccato dai militari poiché sorpreso in possesso di un computer portatile e di un “Ipad” di provenienza furtiva, ciò, in particolare, subito dopo aver manomesso il braccialetto elettronico al quale era già sottoposto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere ennese di Piazza Armerina.