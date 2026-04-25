Paternò, girava con un tirapugni nel bauletto della moto: denunciato un 19enne

Impegnati, in orario serrale, in un servizio perlustrativo di contrasto all’illegalità diffusa, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 19enne per “porto di armi per le quali non è ammessa licenza”.

Al riguardo, nel percorrere verso le 19.30 la via Mediterraneo del comune di Paternò hanno notato un giovane in sella ad una moto che percorreva la stessa strada ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo.

Lo hanno pertanto fermato in sicurezza proseguendo ad identificarlo per un 19enne di Paternò il quale, sin dai momenti iniziali di queste operazioni si è mostrato con un atteggiamento alquanto nervoso chiedendo ai militari, più volte, di essere lasciato stare e di permettergli di andare via.

I militari dell’equipaggio hanno quindi iniziato le operazioni di ricerca sulla sua persona non ottenendo tuttavia riscontri che hanno invece trovato sul veicolo.

Poco dopo, infatti, nel bauletto sotto sella, hanno recuperato un tirapugni metallico con speroni della lunghezza di circa 11 cm. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro del tirapugni come pure del veicolo sul quale circolava il giovane e per il quale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, è scattata la denuncia.