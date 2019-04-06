PATERNO': GLI ZOZZONI ALL'ISOLA ECOLOGICA

Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all'isola ecologica filma un serie di "zozzoni", tra questi filma un furgone in cui scendono 3 persone che scaricano ogni tipo di rifiutoIl nuo...

Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all'isola ecologica filma un serie di "zozzoni", tra questi filma un furgone in cui scendono 3 persone che scaricano ogni tipo di rifiuto

Il nuovo assessore all'ecologia, Luigi Gulisano "Il piano di intervento presso l'isola ecologica, con l'installazione delle telecamere, da i primi frutti. Le telecamere installate per contrastare le discariche abusive, stanno dando riscontri positivi. Dal giorno dell'installazione ad oggi sono stati beccati un centinaio di incivili che sono all'attenzione degli agenti del corpo di Polizia Municipale per essere sanzionati. Colgo l'occasione per ringraziare il lavoro svolto dal corpo di Polizia Municipale"