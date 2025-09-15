Paternò, gradini imbrattati di blu: ipotesi deterrente contro chi si siede nel centro storico
PATERNÒ – Alcuni residenti del centro storico hanno segnalato la comparsa di strane strisce blu su gradini e ingressi di abitazioni. Si tratta di un materiale denso, simile a vernice o resina, steso in maniera evidente sulle superfici piane delle scalinate.
La presenza di queste tracce, oltre a suscitare curiosità, ha sollevato anche perplessità tra i cittadini, che non ne comprendono la natura e la finalità.
Secondo alcune ipotesi, l’intervento sarebbe stato realizzato con l’obiettivo di scoraggiare la sosta di persone nei pressi delle abitazioni, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.
Il fenomeno si inserisce in un contesto già segnato da rifiuti abbandonati, mozziconi di sigaretta e bottiglie vuote, che contribuiscono a dare un’immagine di degrado a un’area centrale della città.
I residenti auspicano un pronto intervento da parte dell’amministrazione comunale per chiarire la situazione, rimuovere le sostanze e ripristinare il decoro urbano.