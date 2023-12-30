PATERNO'.GRANDE SUCCESSO PER IL PRESEPE VIVENTE DELL'ISTITUTO MARCONI: SI REPLICA IL 6 GENNAIO

Il Presepe vivente organizzato con passione e impegno dai docenti e dagli alunni dell'Istituto Marconi presso il plesso Falconieri di Paternò ha raggiunto un successo travolgente. L'iniziativa, volta...

Il Presepe vivente organizzato con passione e impegno dai docenti e dagli alunni dell'Istituto Marconi presso il plesso Falconieri di Paternò ha raggiunto un successo travolgente. L'iniziativa, volta a riscoprire una delle tradizioni natalizie italiane più antiche, ha anche contribuito a valorizzare il territorio, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente.

L'entusiasmo dei bambini, protagonisti per la prima volta della storia della Natività, ha suscitato una risposta calorosa sia dal pubblico che dai partecipanti. Questo successo ha spinto la scuola, con il sostegno dell'assessorato, a replicare l'evento in una nuova location suggestiva: piazza Umberto.

La replica del Presepe vivente avrà luogo il 6 gennaio 2024 alle ore 17:00.

I docenti di scuola primaria, le mamme e i piccoli alunni sono entusiasti di invitare tutta la cittadinanza a condividere insieme l'emozione della nascita di Gesù in questa straordinaria rappresentazione. Un'opportunità per vivere il Natale con maggiore partecipazione e coinvolgimento, celebrando la tradizione e la comunità.