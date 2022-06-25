PATERNÒ: GRANDE SUCCESSO PER LA QUINTA EDIZIONE DELLA “FESTA DELLA MUSICA”

Si è tenuta lo scorso 21 giugno, presso piazza Umberto a Paternò, la “Festa della Musica”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Musica&Movimento” con la collaborazione della Pro Loco di...

Si è tenuta lo scorso 21 giugno, presso piazza Umberto a Paternò, la “Festa della Musica”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Musica&Movimento” con la collaborazione della Pro Loco di Paternò e del Comune di Paternò.

Il programma dell’evento ha visto la partecipazione di ben 20 esibizioni tra solisti e gruppi. «Abbiamo avuto – ha dichiarato Gianluca Cozzetto, presidente dell’associazione “Musica&Movimento”, - tantissimi artisti che hanno spaziato dalla musica classica a quella leggera, all’hip hop, al trap e al rock. Gli artisti questa sera non hanno portato solo musica “cover band”, ma anche della musica propria, scritta di proprio pugno, in alcuni casi anche inedita. Una delle novità di quest’anno è stata l’istituzione del premio per la migliore esibizione, assegnato alla giovane artista Elisa Russo».

È stata un’edizione che si è svolta non solo a Paternò, ma in tantissime città italiane e d’Europa. «Anche per quest’anno - continua Cozzetto – la conduzione è stata riconfermata a Maurizio Musumeci, in arte Dinastia, con la collaborazione di Alessandro Cozzetto. Il tema di quest’anno è il Recovery Sound, riguarda pertanto la cura dell’ambiente e del patrimonio culturale. L’associazione “Musica&Movimento” sposa appieno questo genere di manifestazioni perché questa festa abbraccia pienamente le idee delle nostre attività culturali. Cerchiamo di valorizzare gli artisti del nostro territorio, non solo di Paternò ma anche dei paesi limitrofi. Cerchiamo di dare una mano a questi giovani, a questi talenti che non hanno molta possibilità di poter emergere e mostrare il loro potenziale. Diamo loro letteralmente gli strumenti per poter cercare di lavorare con la musica».

«Un grandissimo ringraziamento – conclude Gianluca Cozzetto – vorrei dedicarlo a Daniele Morabito, Stefania Conti, Maurizio Musumeci, in arte Dinastia, Alessandro Cozzetto, tutti i ragazzi dell’associazione, la dott.ssa Salvina Sambataro, presidente della Pro Loco di Paternò, l’Amministrazione Comunale e tutti gli artisti che hanno contribuito con le loro performance alla realizzazione di questo evento».