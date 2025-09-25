PATERNÒ. GRAVE INCIDENTE A SCHETTINO SCONTRO FRONTALE FURGONE MOTO, FERITO 17 ENNE

PATERNO’ – Momenti di paura oggi, giovedì 25 settembre 2025, intorno alle ore 13, in via della Comunità Europea, zona Schettino, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un fu...

PATERNO’ – Momenti di paura oggi, giovedì 25 settembre 2025, intorno alle ore 13, in via della Comunità Europea, zona Schettino, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone agricolo e una moto.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane 17enne paternese, che dopo l’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando diverse ferite. Fortunatamente indossava il casco, che gli ha evitato conseguenze più gravi.

Il ragazzo, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Le sue condizioni, al momento, non sarebbero comunque tali da destare particolare allarme, sebbene abbia riportato serie ferite, illesi gli occupanti del furgone.

Sul luogo del sinistro al momento che scriviamo non ci sono autorità, attualmente la viabilità è gestita dagli operatori dell’ANAS, che stanno regolando il traffico nel tratto interessato.

Notizia in aggiornamento.