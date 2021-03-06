PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE AL CORSO ITALIA, FERITI

FLASHGrave incidente intorno alle ore 23 al corso Italia a Paternò.Il sinistro ha coinvolto una Citroen C3, con a bordo secondo le primissime informazioni tre ragazze che sono state immediatamente soc...

FLASH

Grave incidente intorno alle ore 23 al corso Italia a Paternò.

Il sinistro ha coinvolto una Citroen C3, con a bordo secondo le primissime informazioni tre ragazze che sono state immediatamente soccorse e trasferite all'ospedale con l'ambulanza che è intervenuta sul luogo del sinistro.

Al momento non note le loro condizioni, non dovrebbero essere in gravi condizioni.

Cause ancora non note, violento è stato l'impatto, il veicolo nell'impatto ha perso la gomma anteriore , il guardrail rail è stato seriamente danneggiato.