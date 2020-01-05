Grave incidente autonomo in via Giovanni Verga a Paternò, poco dopo l'una di notte.Un ragazzo, alla guida di una Fiat Panda, per cause sconosciute ha perso il controllo del veicolo, andando a schianta...

PATERNO': GRAVE INCIDENTE AUTONOMO IN VIA GIOVANNI VERGA

PATERNO': GRAVE INCIDENTE AUTONOMO IN VIA GIOVANNI VERGA

PATERNO': GRAVE INCIDENTE AUTONOMO IN VIA GIOVANNI VERGA

PATERNO': GRAVE INCIDENTE AUTONOMO IN VIA GIOVANNI VERGA

PATERNO': GRAVE INCIDENTE AUTONOMO IN VIA GIOVANNI VERGA



Grave incidente autonomo in via Giovanni Verga a Paternò, poco dopo l'una di notte.

Un ragazzo, alla guida di una Fiat Panda, per cause sconosciute ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un portone di una abitazione.

L'urto è stato tremendo, tanto che, il giovane è rimasto incastrato nella vettura. Subito alcune persone, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che però ha dovuto aspettare che i vigili del fuoco del locale distaccamento, anch'essi prontamente intervenuti, liberassero il giovane dalle lamiere.

Il ragazzo, con ferite serie, è stato subito preso in carico dagli uomini del 118 e portato al Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania.

Il ragazzo presentava un ematoma alla testa, e i postumi di una bella botta alla gamba rimasta incastrata.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Paternò