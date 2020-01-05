PATERNO': GRAVE INCIDENTE AUTONOMO IN VIA GIOVANNI VERGA NELLA NOTTE

Grave incidente autonomo in via Giovanni Verga a Paternò, poco dopo l'una di notte.Un ragazzo di 19 anni, alla guida di una Fiat Panda, per cause sconosciute ha perso il controllo del veicolo, andand...

Grave incidente autonomo in via Giovanni Verga a Paternò, poco dopo l'una di notte.

Un ragazzo di 19 anni, alla guida di una Fiat Panda, per cause sconosciute ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un portone di una abitazione.

L'urto è stato tremendo, tanto che, il giovane è rimasto incastrato nella vettura. Subito alcune persone, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che però ha dovuto aspettare che i vigili del fuoco del locale distaccamento, anch'essi prontamente intervenuti, liberassero il giovane dalle lamiere.

Il ragazzo, con ferite serie, è stato subito preso in carico dagli uomini del 118 e portato al Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania.

Il ragazzo presentava un ematoma alla testa, e i postumi di una bella botta alla gamba rimasta incastrata.

Il 19enne è ricoverato in prognosi riservata e gli sono stati effettuati i test per l'uso di alcol o di droghe, ma non se ne conoscono ancora i risultati.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Paternò.