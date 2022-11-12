PATERNO': GRAVE INCIDENTE IN VIA E. BELLIA,18ENNE TRASFERITO A CATANIA IN ELISOCCORSO

AGGIORNAMENTO ***AGGIORNAMENTO***E' un 18enne paternese il conducente dello scooter, le sue condizioni sembrerebbero gravi, la prognosi è riservata.Un grave incidente stradale si è verificato, oggi 12...

E' un 18enne paternese il conducente dello scooter, le sue condizioni sembrerebbero gravi, la prognosi è riservata.

Un grave incidente stradale si è verificato, oggi 12 Novembee 2022, intorno alle ore 13.30 all'incrocio tra via Emanuele Bellia e via tenente Cunsolo.

Ad essere coinvolti una autovettura Nissan Qashqai ed uno scooter che si sono violentemente scontrati in maniera quasi frontale.

Ad avere la peggio, il conducente dello scooter che vista la gravità delle ferite ha indotto i sanitari del 118 a richiedere l'intervento dell’elisoccorso atterrato poco dopo, presso lo stadio Falcone e Borsellino per trasportare il ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Non si conoscono al momento la gravità delle ferite riportate e l’esatta dinamica del sinistro.

Per tutti i rilievi del caso e la gestione del traffico è presente sul posto la polizia municipale.

Il tratto interessato è stato chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e dei dovuti rilievi per stabilire la dinamica.