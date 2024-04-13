PATERNO'. GRAVE INCIDENTE IN VIA FIUME, SOCCORSI SUL POSTO
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi 13 aprile 2024 a Paternò.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un Audi ed uno scooter sh, il sinistro si è verificato in via fiume nei pressi con la via Edmondo De Amicis.
Sul posto due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ad i malcapitati, ad avere la peggio i due ragazzi a bordo della dello scooter, che dopo le prime del caso sul posto sono stati trasferiti all'ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul posto i Carabinieri per I dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
La strada al momento è chiusa per le operazioni di soccorso.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO