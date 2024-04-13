95047

PATERNO'. GRAVE INCIDENTE IN VIA FIUME, SOCCORSI SUL POSTO

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2024 22:33
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi 13 aprile 2024 a Paternò.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un Audi ed uno scooter sh, il sinistro si è verificato in via fiume nei pressi con la via Edmondo De Amicis.

Sul posto due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ad i malcapitati, ad avere la peggio i due ragazzi a bordo della dello scooter, che dopo le prime del caso sul posto sono stati trasferiti all'ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto i Carabinieri per I dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

La strada al momento è chiusa per le operazioni di soccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

