PATERNO'. GRAVE INCIDENTE QUESTA NOTTE IN VIA NAZARIO SAURO, FERITI

Grave incidente questa notte a Paternò, intorno alle ore 03 in Via Nazario Sauro.

Per cause ancora non note, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat 500 ed un Hyundai Tucson, con a bordo in entrambi i mezzi dei ragazzi.

Secondo le informazioni in nostro possesso, il bilancio è di 3 feriti con un ragazzo trasportato in ospedale in condizioni serie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno estratto un ragazzo dalla vettura e messo in sicurezza i veicolo e ambulanza che hanno prestato le prime cure ai feriti per essere trasferiti all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Paternò che hanno eseguito i rilievi per accertare le cause e la responsabilità

Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata.

