PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE SULLA SP137 A SAN MARCO

FLASH

Gravissimo incidente pochi minuti fa sulla sp137 nei pressi di un agriturismo, in zona San Marco.

Per cause in via d'accertamento una Matiz si è ribaltata su un lato.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Catania, intervenuti per estrarre la conducente, una signora, dall'abitacolo e mettere in sicurezza l'auto.

Vista la gravità dell'incidente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in zona tre fontane e la signora è stata immediatamente trasferita all'ospedale Cannizzaro per le cure del caso.

Secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in gravissime condizioni, era cosciente al momento del trasporto.

Sul posto pure due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Paternò.