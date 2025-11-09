PATERNÒ – Grave incidente sulla SS121: auto si ribalta nei pressi dello svincolo “Palazzolo”
Grave incidente nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre 2025, lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Palazzolo, in direzione Paternò.
Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Opel, mentre percorreva la superstrada in direzione Paternò, avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore.
L’auto si sarebbe ribaltata, come testimoniano i gravi danni al tetto del mezzo, terminando la propria corsa sulla corsia laterale. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da far esplodere tutti gli airbag del veicolo.
Sul posto, mentre scriviamo, non risultano ancora presenti le autorità o i mezzi di soccorso, ma diversi automobilisti di passaggio hanno segnalato la presenza del veicolo incidentato a bordo strada.
Secondo le prime informazioni, le persone a bordo non avrebbero riportato gravi conseguenze e non risulterebbero coinvolti altri mezzi.
Il traffico lungo il tratto interessato sta subendo rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito.
Notizia in aggiornamento.