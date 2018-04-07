95047

PATERNO': GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 MUORE UNA DONNA DI BIANCAVILLA

Miete un'altra vittima la SS 284, quasi all'innesto con la Ss 121 alle porte di Paternò.

Un tragico scontro, tra una Fiat Freemont ed una Panda, è avvenuto intorno alle 15,30 allo svincolo per Ragalna, proprio in un tratto con la doppia striscia continua a terra. Lo scontro è stato terribile, per estrarre alcuni feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Incessante il loro lavoro. Sul posto anche le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine.

Una donna, che secondo le prime notizie è di Biancavilla, è deceduta nello scontro, mentre un altro ferito grave è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Altri feriti sono stati presi in cura dalle ambulanze. La strada è stata bloccata al transito per consentire i soccorsi.

AGGIORNAMENTO

Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada statale SS284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 44,500, nel territorio comunale di Paternò, in provincia di Catania.

Restiamo in attesa di altri aggiornamenti

