PATERNÒ: GRAVISSIMO INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO
Grave incidente stasera intorno le ore 21.30 in via Nazario Sauro a Paternò dove, per cause in via di accertamento, un ragazzo di 18 anni a bordo di uno scooter elettrico ha perso il controllo del mez...
Grave incidente stasera intorno le ore 21.30 in via Nazario Sauro a Paternò dove, per cause in via di accertamento, un ragazzo di 18 anni a bordo di uno scooter elettrico ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere, violentemente la testa sull asfalto.
Non si conosce al momento l'esatta dinamica dell'incidente, non si esclude che il ragazzo possa essere stato investito da un’auto pirata, poi fuggita via.
Sul posto un ambulanza del 118 proveniente da Adrano, che è ancora sul posto, per stabilizzare il giovane, che sembra sia in condizioni serie.
Il giovane, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso al Garibaldi vecchio.
Il ragazzo, che al momento dell’incidente non indossava il casco, all’arrivo dei soccorsi, è stato trovato riverso sul selciato, in una pozza di sangue.
Sul posto per i rilievi i carabinieri del locale comando, il sindaco e i genitori del ragazzo.
Al momento la strada è stata chiusa al traffico.
In aggiornamento