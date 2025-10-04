Paternò, gravissimo incidente questa mattina al Corso Italia: 90enne travolto da un camion, trasportato in elisoccorso in codice rosso

Paternò, 4 ottobre 2025 – Attimi di paura e tensione questa mattina, intorno alle ore 9.40, lungo Corso Italia a Paternò, dove si è verificato un gravissimo incidente stradale.Un uomo di 90 anni è sta...

Paternò, 4 ottobre 2025 – Attimi di paura e tensione questa mattina, intorno alle ore 9.40, lungo Corso Italia a Paternò, dove si è verificato un gravissimo incidente stradale.

Un uomo di 90 anni è stato travolto dalle ruote del rimorchio di un camion mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata. La dinamica dell’incidente resta tuttora poco chiara e sono in corso indagini per ricostruire con precisione l’accaduto.

L’impatto è stato violentissimo e le condizioni dell’anziano sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenute in pochi minuti due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure al malcapitato.

A causa delle gravi ferite riportate agli arti superiori e inferiori, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nella zona del mercato, nei pressi del campo sportivo. L’uomo è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell’incidente hanno operato gli agenti della Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e una pattuglia dei Carabinieri di Nicolosi per la gestione della viabilità. Il conducente del mezzo coinvolto, visibilmente scosso, è stato ascoltato dalle autorità per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il Corso Italia è rimasto chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, causando pesanti rallentamenti nella zona.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando si avranno maggiori informazioni sulle condizioni dell’uomo e sull’esatta ricostruzione dei fatti.