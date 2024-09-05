PATERNÒ. GRAVISSINO INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO. SOCCORSI SUL POSTO E STRADA CHIUSA

AGGIORNAMENTO.Tre i mezzi coinvolti, una dodge, una modus ed un camion. Nel violento impatto il camion ha terminato la sua corsa fuori la carreggiata.Bilancio di due persone, un uomo ed una donna rima...

AGGIORNAMENTO.

Tre i mezzi coinvolti, una dodge, una modus ed un camion. Nel violento impatto il camion ha terminato la sua corsa fuori la carreggiata.

Bilancio di due persone, un uomo ed una donna rimaste ferite nello scontro, fortunatamente non avrebbero riportato ferite di grave entità

La strada al momento è ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi in totale sicurezza.

Paternò, 05 settembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 07:00 in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, il sinistro ha coinvolto due autovetture e un camion.

La dinamica esatta dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno dovuto affrontare una situazione complessa, richiedendo anche l'intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso per estrarre una persona rimasta incastrata all'interno di uno dei veicoli coinvolti. I pompieri stanno inoltre lavorando alla messa in sicurezza dei mezzi per evitare ulteriori rischi.

Non sono ancora note informazioni precise riguardanti il numero dei feriti o le loro condizioni di salute.

A causa della gravità dell’incidente e delle operazioni in corso, la strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti.

La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.