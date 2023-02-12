PATERNÒ. GRAZIE AL M5S 500 MILA EURO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Mezzo milione di euro per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Paternò. Lo prevede un emendamento approvato in legge di stabilità regionale voluto e presentato dalla deputata regionale pa...

Mezzo milione di euro per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Paternò. Lo prevede un emendamento approvato in legge di stabilità regionale voluto e presentato dalla deputata regionale paternese Martina Ardizzone. Si tratta di uno stanziamento che consentirà all’amministrazione comunale di redigere un progetto di ristrutturazione della struttura.

“Dopo la mia elezione all’ARS - spiega la deputata Martina Ardizzone - avevo promesso a me stessa di impegnarmi per dare una risposta immediata alla mia Città e non ho esitato a trovare delle somme nella prima finanziaria utile. Il palazzetto dello Sport rappresenta il luogo simbolo da cui ripartire per ricucire il tessuto sociale paternese, un luogo dove a primeggiare sono valori sani come la condivisione, l’aggregazione e il rispetto degli altri, principi che lo Sport in tutte le sue forme persegue da sempre. Ho avviato fin da subito un’interlocuzione con alcune Associazioni sportive e con l’assessore Andrea Lo Faro da sempre considerato un riferimento per la struttura grazie al suo coinvolgimento personale. Sono felice di condividere questo risultato per il nostro territorio anche con il Presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, che ha sin da subito supportato la proposta.

La struttura come sappiamo, necessita di lavori di manutenzione dell’intera area esterna al corpo principale, nonché la sostituzione della pavimentazione del campo da gioco e l’installazione di sistemi di videosorveglianza e di efficientamento energetico o pensare anche ad una tensostruttura per il campo da giuoco esterno, per questi motivi ho previsto un impegno così importante”.

Esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto anche l'assessore Andrea Lo Faro: "Attraverso un colloquio proficuo con la deputazione locale, nella persona dell’onorevole Ardizzone e del presidente dell’Ars Galvagno, che hanno accolto subito una necessità che avevamo evidenziato e con il supporto del governo Regionale hanno dato un segnale importante di impegno e collaborazione, finalmente riusciremo a riqualificare il nostro Palazzetto dello Sport.

Un rapporto serio e trasparente tra le istituzioni che rappresentano la città nelle diverse sedi sono certo porterà tanti benefici alla città di Paternò" - conclude Lo Faro.