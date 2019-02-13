PATERNÒ: GRONDAIA SI STACCA DA PALAZZO, TRAGEDIA SFIORATA
Lascia il segno il forte vento che da ieri sera sta colpendo il nostro comprensorio.
Il fatto è avvenuto, questo pomeriggio, intorno le ore 14.30 in via San Michele.
Una grossa grondaia, è stata spezzata dalle forti folate di vento delle ultime ore ed è caduta su una autovettura posteggiata
La caduta della grondaia ha provocato la rottura del parabrezza.
Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza la struttura.
Per fortuna nessun danno alle persone.
Oggi le previsioni meteo prevedono un allerta gialla, mentre nelle prossime ore la situazione dovrebbe leggermente migliorare.