PATERNÒ. GROSSI RAMI PERICOLANTI, I VIGILI DEL FUOCO ALLA VILLA MONCADA

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, sabato 04 Maggio 2024 , alla villa Moncada a Paternò dall'ingresso di viale libertà, dove sorgono alcuni alberi ad alto fusto, evidentemente bisognosi di manutenzione.

E, in effetti, la segnalazione dalla quale è partito l'intervento parlava, appunto, di grossi rami in una situazione precaria, a rischio di caduta sulla sede stradale e sul passaggio pedonale, tracciato proprio sotto il punto dove si era manifestato il problema.

Ancora una volta, quindi, i pompieri sono stati chiamati a un intervento urgente, intervento compiuto con la consueta celerità e professionalità, eliminando una situazione di potenziale pericolo.

Sul posto, oltre alla squadra è stata inviata anche l'autoscala provieniente da Catania, necessaria per raggiungere i rami, posti piuttosto in alto.

Dopo aver rimosso il pericolo la strada è stata transennata.