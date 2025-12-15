Paternò, guasto al mezzo manda il traffico in tilt nella zona del “Palazzo di Ferro”: forti disagi su Corso Italia e via Vittorio Emanuele

AGGIORNAMENTO – ore 15.50La situazione è tornata quasi alla normalità nella zona del Palazzo di Ferro.Il traffico, precedentemente congestionato a causa del guasto a un mezzo, risulta in netto miglior...

AGGIORNAMENTO – ore 15.50

La situazione è tornata quasi alla normalità nella zona del Palazzo di Ferro.

Il traffico, precedentemente congestionato a causa del guasto a un mezzo, risulta in netto miglioramento, con poche code residue.

Permangono solo lievi rallentamenti su Corso Italia e via Vittorio Emanuele, in graduale smaltimento.

Dopo le ore 13:30 di oggi, lunedì 15 dicembre 2025, il traffico è andato completamente in tilt nella zona dello svincolo del “Palazzo di Ferro”, dove – secondo le prime informazioni – si sarebbe verificato un guasto che ha provocato forti rallentamenti e blocchi alla circolazione.

Al momento in cui scriviamo, la situazione risulta particolarmente critica, con lunghe code e veicoli praticamente fermi. Le ripercussioni si stanno estendendo anche al Corso Italia, che risulta completamente bloccato, e alla via Vittorio Emanuele, soprattutto per chi procede in direzione Palazzo di Ferro.

Numerosi i disagi segnalati dagli automobilisti, costretti a lunghi tempi di attesa. Sul posto è presente la Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nel tentativo di alleggerire il traffico.

Al momento non sono ancora chiare le cause precise del problema, ma non si esclude – come detto – un guasto tecnico all’origine dei disservizi.

Situazione in aggiornamento.

Seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili