PATERNO'. GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA, POSSIBILI INTERRUZIONI NELLA FORNITURA DI ACQUA
A cura di Redazione
20 maggio 2023 16:15
La società A.M.A, che gestisce la fornitura di acqua nel comune di Paternò, informa che in data odierna, a causa di un guasto alla linea elettrica, dovuto alle condizioni meteo avverse, vi saranno disservizi idrici nelle zone:
Ardizzone, viale dei Platani, zona Mazzini e aree limitrofe.
Il disservizio si potrà verificare in tutto il territorio cittadino.
Ci scusiamo per il disagio conclude la nota dell'azienda.