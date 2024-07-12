PATERNÒ. GUASTO ALLA RETE ELETTRICA: OLTRE 150 UTENZE SENZA CORRENTE

Due guasti alla rete elettrica stanno causando notevoli disagi a Paternò, lasciando al buio oltre 130 utenze. Le interruzioni di energia si sono verificate diverse zone della città: segnalazioni ci gi...

Due guasti alla rete elettrica stanno causando notevoli disagi a Paternò, lasciando al buio oltre 130 utenze.

Le interruzioni di energia si sono verificate diverse zone della città: segnalazioni ci giungono dalla via Emanuele Bellia e zona San Gaetano.

Secondo le testimonianze dei residenti, l'energia elettrica è mancata intorno alle 17:40, lasciando numerose famiglie, inclusi bambini, senza luce e aria condizionata in una serata particolarmente calda.

"Per favore, fateci sapere qualcosa. Abbiamo bambini e siamo senza luce, fa caldo", ha dichiarato un residente preoccupato, esprimendo il disagio diffuso tra la popolazione.

Enel Distribuzione, tramite il sito e-distribuzione.it, aveva comunicato che il ripristino della corrente era previsto per le 23:30. Tuttavia, trascorsi alcuni minuti da tale orario, l'energia non era ancora stata ripristinata, aggravando ulteriormente la situazione.

Le autorità locali e i tecnici di Enel Distribuzione sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, i cittadini attendono con ansia il ritorno della corrente elettrica, sperando che il disagio non si prolunghi oltre.